Сильная побочка, вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине

Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

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Как пишет Daily Mail, отказ произошел после жалоб нескольких пациентов на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

Шведские медики отмечают, что в одном случае из 100 прием хлорохина вызывал проблемы с сердцебиением и даже сердечные приступы.

Препарат хлорохин имеет сыльные побочные действия

Ранее Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний, так как до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат помогает в лечении коронавируса.

Напомним, хлорохин был выделен в качестве потенциального лекарства от COVID-19 после того, как показал многообещающие результаты исследований в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. По его словам, Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

OBOZREVATEL писал, чем "Плаквенил" опасен и в каких случаях приводит к смерти.

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