На выходных российская журналистка Виктория Ивлева написала на своем Фейсбуке, что Олега Сенцова освободили. В итоге информация не подтвердилась. Кто причастен к дезинформации и какие еще инструменты будут задействованы дальше. - ред.

Мы это все проходили по другим делам украинских политзаключенных. Нужно понимать, что на Кремль работают профессионалы лжи, мистификаций, вбросов, панкерства. Все эти инструменты будут задействованы и в деле Сенцова, безусловно. Причем, чем острее ситуация - тем больше усилий предпринимает Кремль для дезинформации людей и для того, чтобы ввести сообщество в ситуацию непонимания чего и что происходит.

В случае с журналисткой Ивлевой это был классический вброс. Сама журналистка Ивлева является жертвой этого вброса. Сначала она написала свое сообщение в утвердительных выражениях, потом изменила свою позицию. Все же легко проверяется. Салехард - маленький городок. Там один аеропорт, существуют программы, по которым легко проверяется трекинг самолетов. Не думаю, что ради Сенцова будут отключать транспондеры на каких-то самолетах.

Даже когда из Крыма увозили Чийгоза и Умерова, их увозили спецбортом. Это был авиаэскадроном "Россия" и даже на этом фсбэшном самолете трекинги не выключали. Не отключали трекинг на самолетах, на которых возили наркотики из Южной Америки, а тут взяли и отключили?

Это все очень маловероятно, поэтому первым делом я и многие другие посмотрели программу Флайтрадар и было видно, что вылетов из Салехарда не было. Уже тогда стало очевидно, что информация об освобождении Сенцова, скорее всего, не подтвердится. Так и вышло.

Дальше будут использовать другие технологии: будут звонить пранкеры, в том числе и государственным деятелям Украины, пытаться их разыгрывать. Все это элемент игры, которую ведет Кремль силами ФСБ. Для этого там есть все возможности. Только Сенцову от этого лучше не становится.

Даже если что-то и случится, и Сенцов умрет - мы сразу об этом и не узнаем. Будет огромный поток лжи, что его куда-то перевезли и т.д.

В условиях гибридной войны необходимо очень внимательно относиться к качеству информации, которая исходит из России.