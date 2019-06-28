"Сила и дух!" На саммите G20 Макрон напомнил Путину об Украине

В июле состоится встреча в "нормандском формате", где будут обсуждать украинский вопрос.

Об этом на саммите G20 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что переговоры будут идти с учетом Минских договоренностей, передает "Интерфакс".

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", – сообщил он.

Макрон также предложил президенту РФ Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии.

"В текущем международном контексте самое важное - это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", – подчеркнул французский лидер.

На данное предложение Путин ответил: "Все имеет перспективы. Ни что бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии".

Путин и Макрон на саммите G20

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

В РФ сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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