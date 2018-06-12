Сигнал Трампу? Ким Чен Ын отправил Путину письмо в день исторической встречи

Несмотря на то, что в данный момент глава КНДР встречается в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом, из его канцелярии поступило письмо-поздравление российскому коллеге Владимиру Путину.

Отмечается, что Кремль получил послание в честь Дня России, передает РИА Новости.

Примечательно, что в тексте поздравления выражается "уверенность в том, что стратегические и дипломатические отношения между Россией и КНДР будут усиливаться, как того и требуют новое время и интересы двух народов".

Как сообщал OBOZREVATEL, после переговоро тет-а-тет Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".