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Сигнал Трампу? Ким Чен Ын отправил Путину письмо в день исторической встречи

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Несмотря на то, что в данный момент глава КНДР встречается в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом, из его канцелярии поступило письмо-поздравление российскому коллеге Владимиру Путину.

Отмечается, что Кремль получил послание в честь Дня России, передает РИА Новости.

Примечательно, что в тексте поздравления выражается "уверенность в том, что стратегические и дипломатические отношения между Россией и КНДР будут усиливаться, как того и требуют новое время и интересы двух народов".

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Трамп и Ким Чен Ын поговорили тет-а-тет: первая реакция лидеров

Как сообщал OBOZREVATEL, после переговоро тет-а-тет Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

Персоны
Владимир ПутинКим Чен ЫнДональд Трамп
Место
Россия
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