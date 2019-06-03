Сигнал для Украины? В Польше внезапно заговорили о сближении с Россией

Правительство Польши под завершение своей четырехлетней каденции хочет улучшить отношения с Россией.

Как пишет местное издание Rzeczpospolita, государство уже сделало шаг навстречу, проголосовав, как и большинство стран Запада, за возвращение России прав как участницы в Совете Европы.

Эксперты опасаются, что жест может быть зловещим и что Польша больше не союзник Украины в дипломатической битве против агрессии РФ на Донбассе.

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Однако издание настаивает, что Польша не намерена "бросать" Украину и пытается наладить диалог с Москвой для возвращения обломков президентского самолета Леха Качиньского и других моментов.

"Ситуация в Украине сейчас немного изменилась в сравнении с последними 5 годами. И команда нового президента Владимира Зеленского сама рассуждает о переговорах с Россией. Если все закончится провалом и усилением агрессии, то робкие попытки контакта с Москвой можно остановить", - пишет издание.

Иллюстрация finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

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