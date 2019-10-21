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21 октября • обновлено в 16:16
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"Сигнал для России!" США перебросили танки в страну ЕС

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Соединенные Штаты Америки (США) перекинули тяжелую военную технику в литовский Пабрад, где ранее прошли международные военные учения НАТО.

Так, 21 октября на расположенный недалеко от границы с Беларусью полигон прибыли 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение насчитывает порядка 500 военнослужащих армии США, сообщили в Министерстве обороны Литвы.

"Это является сигналом для России о вовлеченности США. Это дополнительный сдерживающий фактор", – отметил министр обороны страны Раймундас Кароблис.

По его словам, в ближайшие недели ожидается прибытие еще нескольких десятков танков.

Армия США

Армия США

24 канал

В течение полугода американские и литовские военнослужащие планируют провести совместные маневры.

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В рамках программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности (NATO Security Investment Programme) на полигоне в Пабраде осуществляются 12 инфраструктурных проектов, что позволит одновременно тренироваться нескольким тысячам военнослужащих и сотням единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сделка оценивается в $39 миллионов.

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Место
Литва
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Пендосы нормально так в Литве борогозят. Местное население не разу не радо таким защитничкам.
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