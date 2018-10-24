Сигнал агрессору: в НАТО объяснили крупнейшие учения с конца "холодной войны"

Учения Trident Juncture 2018, которые начинаются 25 октября в Норвегии, является реакцией НАТО на ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности, а также присылают очень четкий сигнал потенциальному агрессору.

"НАТО не ищет конфронтации, но готово защитить всех наших союзников от любых угроз", - сказал в Брюсселе во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в течение нескольких последних лет европейская безопасность была в значительной мере подорвана. НАТО ответило на вызов самой большой адаптацией к требованиям коллективной обороны со времен "холодной войны".

"Сценарий учений является вымышленным, но выводы мы вынесем настоящие. Учения испытывают нашу готовность к восстановлению суверенитета нашего союзника, в данном случае - Норвегии, после условной вооруженной агрессии", - добавил Столтенберг.

Йенс Столтенберг Укринформ

Он сообщил также, что учения, которые пройдут на территории Норвегии, позволят испытать элементы усиления войск и переброски военного оборудования из Северной Америки и по всей Европе. В учениях примут участие сертифицированные Силы реагирования НАТО - около 50 тысяч солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, готовящиеся у берегов Норвегии морские учения НАТО, и в которых также примет участие Украина, уже вызвали в соседней России возмущение.