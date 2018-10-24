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Сигнал агрессору: в НАТО объяснили крупнейшие учения с конца "холодной войны"

1.4тЧитать материал на украинском

Учения Trident Juncture 2018, которые начинаются 25 октября в Норвегии, является реакцией НАТО на ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности, а также присылают очень четкий сигнал потенциальному агрессору.

"НАТО не ищет конфронтации, но готово защитить всех наших союзников от любых угроз", - сказал в Брюсселе во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в течение нескольких последних лет европейская безопасность была в значительной мере подорвана. НАТО ответило на вызов самой большой адаптацией к требованиям коллективной обороны со времен "холодной войны".

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"Сценарий учений является вымышленным, но выводы мы вынесем настоящие. Учения испытывают нашу готовность к восстановлению суверенитета нашего союзника, в данном случае - Норвегии, после условной вооруженной агрессии", - добавил Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Укринформ

Он сообщил также, что учения, которые пройдут на территории Норвегии, позволят испытать элементы усиления войск и переброски военного оборудования из Северной Америки и по всей Европе. В учениях примут участие сертифицированные Силы реагирования НАТО - около 50 тысяч солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, готовящиеся у берегов Норвегии морские учения НАТО, и в которых также примет участие Украина, уже вызвали в соседней России возмущение.

Персона
Йенс Столтенберг
Объект
НАТО
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
на которых уже появились потери.
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andreyev andrei
andreyev andrei
И да, таки очень интересно, в каком качестве примет участие в учениях потужнейшая армия Европы:-)
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
andreyev andrei,так рассеи не пригласили,она страна-изгой.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Гадить в лесах Норвигии, ценный опыт приобретут..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,а ж то это за страна Норвигия,у вас кацапов что специальные карты со своими выдумаными странами или вы просто неучи которые и трех классов не закончили.
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