"Сидят нацисты!" На росТВ запустили фейковую "исповедь" об ужасах во Львове

Российские пропагандисты обнародовали фейковую "исповедь" якобы жителя Львова, который рассказал, что в городе повсеместно правят "нацисты" и ущемляют русских (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, спикер заявил не только о языковых, но и о религиозных притеснениях. Запись его телефонного звонка обнародовали в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".

Мужчину подписали как некого 62-летнего финансиста Игоря Вячеславовича.

"У нас в Львовской раде и, соответственно, во всех органах сидят люди, которые проповедуют нацизм, сугубо украинизацию, они даже считают, что (есть. — Ред.) галицкий язык, галицкая вера греко-католическая, что это (они. — Ред.) — супермены и юберменши, как говорил Гитлер. Вот это и есть нацизм. Поэтому все те, кто говорит на другом языке, — это недочеловеки", — пожаловался мужчина на фейковой записи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскорбительно высказался о современных украинцах, назвав их "бандеровскими недобитками".