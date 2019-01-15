''Путин хочет додавить'': россиянин озвучил план по поглощению Беларуси

Беларусь сможет спасти только преданность силовых ведомств президенту Александру Лукашенко, в противном случае РФ поглотит республику.

"В военное противостояние я не верю, мне кажется, что Путин надеется додавить Лукашенко экономически, потому что белорусский президент сидит на игле российских "субсидий". Лукашенко как всегда пытается шантажировать Путина тем, что он уйдет на Запад, и сейчас он пытается снова налаживать какие-то отношения с ЕС", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер Павел Шехтман.

Однако, по мнению россиянина, возможности Европы для поддержки Беларуси, в случае противостояния с РФ, довольно ограничены, деньги для Минска там точно никто выделять не собирается.

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко

"Лукашенко сам загнал себя в эту ситуацию. На протяжении своего главенствования он твердил об объединении, восстановлении Советского Союза, он давил белорусских националистов. Он думал, что такой хитрый и обведет РФ вокруг пальца, и будет заставлять содержать себя под приятную для Москвы риторику. А Москва говорит: "Давайте теперь объединяться", – считает Шехтман.

По мнению российского оппозиционера, большая надежда у Лукашенко остается на поддержку его силовыми гоструктурами, в этом случае у него создается больше поля для маневров. Другое дело, что командование силовиков – это кадры из РФ.

Александр Лукашенко

"В Беларуси диктатура, но диктатор назначил всюду просоветские кадры, которые хороши, чтобы давить националистов, но что будет, когда придется вступать в противостояние с Путиным, вот это непонятно", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.

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