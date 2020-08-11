В Кыргызстане произошла вспышка сибирской язвы: под угрозой почти 300 человек

В Кыргызстане у восьми человек заподозрили сибирскую язву, у одного из них диагноз подтвердился лабораторно.

Местных жителей госпитализировали в Ошскую межобластную объединенную больницу, сказано на сайте министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что все они участвовали в забое и разделке туши коровы, предположительно, заразились от мяса больного животного. Мясо затем раздали в нескольких селах Ошской области.

Все пациенты – мужчины, самому младшему 17, старшему – 45 лет. Их состояние оценивается как стабильное.

"Все госпитализированные получают соответствующее лечение", – подчеркнули в минздраве.

В ведомстве добавили, что всего выявлено 285 контактных человек. Все они получают необходимые препараты и находятся под наблюдением врачей.

При лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву. В этом районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага заболевания.

Справка. Сибирская язва, часто смертельное заболевание животных, передается людям, контактирующим с зараженными животными, продуктами их жизнедеятельности, предметами внешней среды. Инфицирование человека происходит, как правило, через кожу. В редких случаях бацилла внедряется через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Сибирская язва характеризуется высоким уровнем смертности при отсутствии лечения (до 90%) и может привести к летальному исходу даже в случае оказания медицинской помощи.

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