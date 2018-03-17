Си Цзиньпин снова избран лидером Китая

Парламент Китая единогласно проголосовал за второй срок Си Цзиньпина на посту главы страны.

Эту должность он занимает с 2013 года, и на нынешних выборах за политика отдали свои голоса 2970 китайских депутатов, отмечает AFP.

Отмечается, что помимо поста лидера КНР ему также доверили должность председателя Центральной военной комиссии.

Что касается должности вице-председателя КНР, то ее парламентарии доверили экс-руководителю Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (главный антикоррупционный орган страны. – Ред.) Ван Цишаню.

Как сообщал "Обозреватель", 11 марта депутаты сессии Всекитайского собрания народных представителей поддержали изменения в конституцию КНР, которые снимают для лидера Китая ограничения на время пребывания на посту.