Швеция заявила в ООН о глобальной угрозе из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе

Премьер Королевства Швеция Стефан Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и ее агрессия на востоке Украины угрожают глобальной безопасности.

Об этом он сказал во время своего выступления в формате видеообращения на Генассамблее ООН. Оно транслировалось на сайте организации, передает Укринформ.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя и агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права и бросают вызов глобальной безопасности, вызывают человеческие страдания", – отметил глава шведского правительства.

Он напомнил, что Европейский Союз четко заявляет о необходимости имплементации Минских договоренностей по украинскому Донбассу.

Помимо этого, шведский премьер подчеркнул, что его страна в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов".

"Европейский порядок в контексте безопасности должен выполняться, а не пересматриваться", – указал Левен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении для ООН по случаю 75-й годовщины создания организации заявил, что аннексия Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к разделению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.