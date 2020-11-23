Алкоголь ограничили, но маски не носят: как Швеция ужесточила карантин в разгар COVID-19. Эксклюзив

Похоже, Швеция, которая с самого начала эпидемии коронавируса отказалась от жесткого карантина, потихоньку меняет свой подход к сдерживанию инфекции. В последние 3-4 недели количество новых заболевших растет, соответственно увеличивается и число смертей. Поэтому правительство усилило карантин, называя его "защитными мерами", но маски по-прежнему остаются необязательными к ношению.

Как либеральная Швеция противостоит эпидемии коронавируса, не вводя жесткого локдауна – читайте в материале OBOZREVATEL.

Запретили продажу алкоголя, но маски необязательны

В официальной статистике отмечено, что за последние 2-3 недели количество зараженных ковидом в Швеции постоянно растет. Суточная статистика заболевших – на уровне 4-6 тысяч, смертей – где-то 15-20. Еще месяц назад эти цифры были в 4-5 раз меньше. Резкий рост начался в конце октября.

Власть отреагировала на динамику COVID-19, в стране решили отказаться от лайтовой модели борьбы с COVID-19 и пошли на ужесточение карантина и уменьшение социальной активности. Еще 16 ноября в Швеции запретили собираться группами больше 8 человек, не продают алкоголь в ресторанах и барах после 22:00 аж до конца февраля 2021 год. Таким образом, надеются ограничить массовые вечеринки и ночные посещения заведений. Кроме этого, в столице страны Стокгольме и городе Мальме как минимум до конца этого года не будут работать бассейны, спортзалы и музеи. Впервые за 129-летнюю историю закрыли даже музей под открытым небом Скансен.

Не разрешают также посещать дома престарелых. Последнюю опцию в Швеции называют "защитной мерой".

Но в то же время масочный режим до сих пор не является обязательным. Шведские эпидемиологи считают, что ношение маски может усугубить распространение вируса, так как люди не будут менять их каждые 4 часа, как того требуют правила.

В Швеции защитные маски не являются обязательными к ношению.

"Эти новые меры как бы в виде рекомендаций, чтобы люди были более ответственными. Школы и детские садики работают, но если у детей есть хотя бы минимальные симптомы – они должны оставаться дома. Запрет на продажу алкоголя после десяти часов вечера повлиял на посещение в барах и ресторанах. Мои знакомые, которые там работали, потеряли работу. Значит, выручка действительно упала. Есть люди, которые более спокойно относятся к ситуации, мол, все равно переболеют – от этого не уйти. Есть те, кто осторожничает, старается никуда не выходить. Большинство моих знакомых работают из дома", – рассказал OBOZREVATEL украинец, который живет в Стокгольме Максим Куница.

По его словам, шведы до сих пор не носят маски ни на улицах, ни в помещении, ни в транспорте. Разве что по личной инициативе. Но это не является обязательным требованием властей.

"Иногда в магазинах можно увидеть человека в маске. Тут больше доверие населения к власти. Цифры растут, и шведы хотят сотрудничать. Думаю, после последних ужесточений люди действительно будут меньше куда-то ходить, но какого-то особого отличия с тем, что было весной, я не вижу. В Швеции уважают личное пространство друг друга, поэтому так называемая социальная дистанция присуща везде и всегда. Тут надо понимать, как шведы сами по себе живут. Если в Италии принято жить большими семьями, то в Швеции больше людей, которые живут сами. Вероятность заразить кого-то уменьшается. С местами в больницах критической ситуации вроде бы нет. С тестированием тоже стало получше. Если раньше проверяли тех, у кого были серьезные симптомы или кто входил в группу риска, то сейчас тестируют всех. Анализ в лабораторию привозит таксист", – подытожил Максим.

Закрылась самая большая сеть кинотеатров

Елена Алекеева, которая тоже живет в Стокгольме, рассказала OBOZREVATEL, что об ужесточениях карантина она слышала только в новостях, на практике пока с ним не столкнулась.

Объявление на дверях одного из маникюрных салонов Стокгольма

"Сказывается дистанционное обучение для взрослых. У многих студентов упала успеваемость, а для шведских иммигрантов это вообще проблема. Власти максимально призывают в дни "черной пятницы" и рождественских распродаж закупаться онлайн. Но магазины все равно будут открыты. Масок не носят даже продавцы в магазинах. На днях впервые на дверях маникюрного салона увидела вывеску "заходить в маске". Больше нигде нет такого. Это в прямом смысле единичный случай. Закрыли самую большую сеть кинотеатров по стране. Остальные будут работать, но в зале не должно быть больше 8 человек. В ТЦ стоят большие автоматы non touch. На входах в магазины стали писать "максимум 40 человек в помещении". Но количество зависит от магазина", – уточнила девушка.

Карантин не останавливает инфекцию, однако помогает сохранить жизни людей

Украинский эпидемиолог, в прошлом начальник управления социально-гигиенического мониторинга Госсанэпидслужбы Украины, советник председателя структуры Светлана Доан еще раз подтвердила известную точку зрения о том, что "карантин не останавливает воздушно-капельную инфекцию, а только помогает растянуть ее во времени. А это спасает от инфицирования и смерти большое количество людей".

"Только с помощью карантина мы можем растянуть пики инфекционного процесса во времени. Да, таким образом мы ее не переборем, а только растянем во времени. Карантин не остановит инфекцию. Это может сделать только вакцинация. То, что шведы не вводили карантин весной, скорее всего они руководствовались идеей потепления, когда вирус действительно был слабее. Но это сложный и рискованный путь. Пока вакцины не будет, карантин просто необходим", – подытожила она в комментарии OBOZREVATEL.

Главный эпидемиолог и автор лайтового карантина в Швеции Андерс Тегнелл в минувший четверг, 19 ноября, заявил, что страна вступила во вторую волну пандемии. Он предупредил население о возможных ограничениях, в том числе поездок между регионами, в период Рождества. Хотя еще в августе Тегнелл предполагал, что такой сценарий маловероятен.