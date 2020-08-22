Стокгольм отказался от "экономического самоубийства" на фоне пандемии, – британский историк

Швеция отказалась от жесткого карантина в связи с пандемией COVID-19 и не впала в "коронавирусную кому", отказавшись от закрытия школ, остановки промышленности и даже от обязательного масочного режима.

Об этом в материале для Daily Mail заявил британский историк и писатель Доминик Сэндбрук. Он считает, что шведское правительство просто решило не паниковать, а ученые разработали "спокойный" план противодействию вирусу.

Сэндбрук рассказал, что во время визита в Швецию его удивило отсутствие паники.

"Я прогулялся по магазинам. Было чудесное утро, парки и кафе были полны семей, наслаждающихся солнцем. Возможно, в магазинах было немного тише, чем год назад, но они были достаточно наполнены людьми. В ресторанах готовился обед, настроение было расслабленным и счастливым. И никто – да, никто – не был в маске", – рассказал историк.

Писатель признался, что, прилетев в Стокгольм, столицу Швеции, "почувствовал приступ беспокойства" из-за отсутствия карантина.

Он напомнил, что экономика Британии сократилась на 20% за первые три месяца карантина, что намного хуже, чем в других промышленно развитых странах, таких как США и Германия.

При этом большинство экспертов считают, что "худшее еще впереди". Банк Англии прогнозирует, что к концу года безработица достигнет показателя в 2,5 миллиона человек. "И даже это может быть слишком оптимистичным", – написал Сэндбрук.

По его словам, некоторые регионы Британии "остаются в тисках почти терминального паралича". "Центры городов пустынны, электрички пустуют... Бесчисленные магазины, пабы, рестораны и кафе не удосужились открыться вновь – и, возможно, никогда этого не сделают", – отметил он.

В это же время лидеры Швеции "держали магазины и офисы открытыми повсюду, настаивали на том, чтобы дети ходили в школу, и до сих пор не призывают своих граждан носить маски".

Автор стратегии страны по борьбе с пандемией, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл неоднократно поддавался критике и "стал одним из самых неоднозначных людей в Европе".

Как пишет Сэндбрук, с самого начала Тегнелл утверждал, что принудительная изоляция – пустая трата времени, закрывать школы было "бессмысленно", а закрывать границы – "смешно". По большому счету, маски были пустой тратой времени.

"Люди должны быть разумными, мыть руки, избегать общественного транспорта и держаться на безопасном расстоянии, но это было все", – удивился Сэндбрук.

Когда интервьюеры спросили, почему Швеция не последовала примеру Германии, Франции и Великобритании в плане карантина, Тегнелл дал четкий ответ. По его словам, другие страны "запаниковали". Но паника – это не по-шведски.

"Результаты не были идеальными. Как и британцы, шведы не смогли защитить свои дома престарелых. К тому времени, как я приземлился в Стокгольме, их уровень смертности составлял почти 57 на 100 000 человек, что намного хуже, чем в соседних северных странах", – отметил Сэндбрук.

Однако, уровень смертности в Швеции по-прежнему ниже, чем в Бельгии (87 на 100 000 человек), Испании (62), Великобритании (62) и Италии (58). Все эти страны в какой-то момент вводили жесткие ограничения.

"Мы часто спрашивали шведов, что они думают обо всем этом. И ответы всегда были одинаковыми. Да, им было жаль, что вирус попал в их дома престарелых. Но все без исключения шведы были рады избежать изоляции", – рассказал историк.

Он подчеркнул, что Великобритания более густонаселенная: почти 70 миллионов человек против 10 миллионов в Швеции. Из-за этого, считает писатель, частичная изоляция все же была необходима в Соединенном Королевстве.

"Во всех остальных пунктах, однако, я думаю, что сравнение показывает нас в почти смущающем свете", – признался Сэндбрук.

Как отметил он, за первые три месяца пандемии экономика Швеции сократилась примерно на 9% – менее половины спада в экономике Британии.

"Даже когда международная критика этой тактики нарастала, Тегнелл оставался спокойным. Снова и снова он повторял, что нет смысла паниковать, нет смысла делать приятные для толпы жесты и нет смысла совершать экономическое самоубийство", – подытожил британец.

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