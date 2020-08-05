Швеция выстояла против COVID-19 без карантина: в чем секрет страны и стоит ли Украине повторить опыт

Швеция – одна из немногих стран Европейского Союза и даже всего мира, которая не ввела жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. В стране продолжало все работать, не истощая экономику.

Из 10-миллионного населения там заболело более 80 тысяч жителей, около 6 тысяч человек умерли. За последнюю неделю – тысяча инфицированных и только 14 смертей.

В чем секрет Швеции и как сами местные живут без тотальных запретов – читайте в материале OBOZREVATEL

Швеция стала мировым "изгоем"

В марте-апреле, когда весь мир закрылся на карантин, а количество смертей в наиболее пострадавших Италии, Франции, Великобритании и Германии било все рекорды, Швеция от таких жестких мер отказалась. В стране были открыты школы и детские сады, а люди ходили в рестораны, спортзалы, развлекательные центры и кинотеатры. Закрылись только университеты и вечерние школы для взрослых.

На улицах и в помещениях маски не носили. Отказавшись от полного локдауна, в Министерстве здравоохранения рекомендовали гражданам избегать ненужных контактов и путешествий и оставаться дома в случае появления симптомов болезни.

По сути, это были советы главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, который решил пойти наперекор общемировым принципам борьбы с коронавирусом. Он считал, что шведам лучше переболеть, живя обычной жизнью, чем сделать это, сидя на карантине, и не истощать экономику.

Медицина работала в первую очередь с группами риска – пожилыми людьми, беременными женщинами, диабетиками. Однако несмотря на это, половина всех жертв пандемии в Швеции проживали именно в специализированных учреждениях для пожилых людей. Позже власть открыто признала, что не справилась с защитой уязвимого населения.

Уровень смертности от коронавируса в Швеции

Дистанции придерживаются по жизни

Как рассказал OBOZREVATEL украинец, который живет в Стокгольме, Максим Куница, ситуация с вирусом сейчас стабилизировалась, количество смертей, по сравнению с весной, значительно уменьшилось, а по предварительной записи можно сделать бесплатный тест на наличие иммунитета.

"В Швеции период отпусков, летом здесь берут по несколько недель, поэтому многие компании закрыты. Но люди в основном путешествуют по стране, за границу мало кто уехал. Отдыхают в своих домах, у воды, едут на западное побережье. Также в этом году в тренде плавать на лодках или ездить на передвижных семейных домах", – отметил он.

Однако, по словам мужчины, в стране опасаются осени, когда люди массово возвратятся к деловой активности. На этот случай Министерство здравоохранения выдало рекомендации работать дистанционно всем, у кого есть возможность. Те, кому все же нужно ехать на работу, должны придерживаться безопасных условий. А вот масок в Швеции не носят ни в транспорте, ни в помещениях, ни тем более на улицах до сих пор.

"Здесь об этом постоянно дискутируют. Аргументы от экспертов министерства таковы: у человека в маске ложное чувство безопасности и в случае инфицирования он может заражать других из-за несоблюдения социальной дистанции. Кроме того, в маске люди гораздо чаще касаются своего лица руками, чем увеличивают риск заражения. Я бы сказал, что в Швеции придерживаются иного правила – это социальная дистанция. Могут даже сделать замечание, если кто ее игнорирует. Многие супермаркеты начали открываться на час раньше, с 7 утра и это время для людей старшего возраста, чтобы они могли безопасно сделать покупки", – уточнил Куница.

Осенью Швеция также готовится открыть школы и университеты, правда, с изменениями, которые должны предотвратить распространение инфекции. В частности, некоторые учебные заведения или курсы рассматривают вариант – один-два дня в неделю. Или один-два урока могут проводить в учебном заведении, остальные – дистанционно.

Еще одна украинка Елена, которая тоже живет в Скандинавии, добавила OBOZREVATEL, что по сути, Швеция живет так же, как и до карантина, изменения минимальны. Например, в магазинах повсюду разметки для социальной дистанции, которых все придерживаются, дезинфекторы. В спортзале тренажеры работают через один.

"Маски носят очень мало людей. Шведы считают, что от нее больше вреда, чем пользы, потому что никто не будет менять ее каждые два часа, как это нужно. А так народ тусит по-прежнему, если погода не подводит. В теплые дни пляжи забиты, все гуляют, ходят в магазины – в этом смысле точно нет никакой разницы между до и после. Но шведы сами по себе всегда держат дистанцию. Сбор на шашлыки в 50 человек – это не про них. На пикник или на гриль идет 5-7 человек. По гостям они тоже не ходоки", – отметила она.

Что о кейсе Швеции говорят эпидемиологи

В целом статистика заболеваемости в скандинавских странах достаточно невысокая по сравнению с Западной Европой. В частности, в Дании только 13 тысяч 800 инфицированных и 615 смертей, в Норвегии – 9 тысяч 268 и 255 смертей. Однако они пересидели 3-месячный карантин и по сравнению с той же самой Швецией имеют в разы меньшую статистику по уровню инфицирования и смертности.

Украинские инфекционисты и эпидемиологи постоянно подчеркивают, что такие цифры в Скандинавии благодаря их менталитету – люди там всегда держат дистанцию не только со знакомыми, но даже с родными.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас подчеркнул OBOZREVATEL, что у Швеции сейчас намного выше уровень популяционного иммунитета, отсюда возможность пройти эпидемию плавно и равномерно.

"При отсутствии специфической профилактики и лечения шансов защититься от коронавируса нет. Чтобы был коллективный иммунитет, должно переболеть от трети до двух третей населения. Только тогда темпы распространения инфекции замедлятся", – убежден он.

По словам специалиста, шведы избежали перезагруженности медицины, так как хорошо организованы и имеют достойную профилактическую базу.

Однако в мировых СМИ методика Швеции больше натыкается на критику, чем на образец для подражания. Главного эпидемиолога почти обвиняют в том, что он проводит опасный эксперимент на людях. Мол, карантин позволил бы сохранить жизнь большего количества людей, ведь 5 тысяч 743 смерти для десятимиллионной страны – не малые цифры.