Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин

В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

С12 по 19 мая в стране зафиксировано 6,25 смертей в день на миллион жителей, пишет Reuters. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 5,75.

ria.ru

При этом за весь период пандемии в Швеции меньше летальных случаев на душу населения, чем в Великобритании, Испании, Италии, Бельгии и Франции, где были введены ограничения.

Однако по сравнению с соседними Данией, Норвегией и Финляндией смертей больше.

По данным на 19 мая, в Швеции COVID-19 заразились 30 799 человек, из которых 4 971 выздоровели и 3 743 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шведском городе Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы не допустить массового скопления людей во время эпидемии COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся