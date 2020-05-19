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20 мая • обновлено в 00:26
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Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин

2.2т
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В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

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С12 по 19 мая в стране зафиксировано 6,25 смертей в день на миллион жителей, пишет Reuters. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 5,75.

Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин

ria.ru

При этом за весь период пандемии в Швеции меньше летальных случаев на душу населения, чем в Великобритании, Испании, Италии, Бельгии и Франции, где были введены ограничения.

Однако по сравнению с соседними Данией, Норвегией и Финляндией смертей больше.

По данным на 19 мая, в Швеции COVID-19 заразились 30 799 человек, из которых 4 971 выздоровели и 3 743 скончались.

Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин

Как сообщал OBOZREVATEL, в шведском городе Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы не допустить массового скопления людей во время эпидемии COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
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