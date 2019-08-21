Швеция ловит двух украинцев из-за таинственного убийства: опубликованы фото

Правоохранители Швеции объявили в международный розыск двух граждан Украины.
48-летний Ярослав Лавринив и 47-летний Александр Трайдук подозревают в убийстве жителя королевства, пишет Еxpressen.se.
Местная полиция также уже обнародовала фото украинцев. По ее данным, мужчины, скорее всего, причастны к убийству 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона.
Место преступления
Еxpressen.se
Его тело было найдено в Маркарюде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы, золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками, был замечен в 128 милях от Маркарюда.
48-летний Ярослав Лавринив
Еxpressen.se
47-летний Александр Трайдук
Еxpressen.se
Кроме того, украинцы могут быть замешаны в исчезновении в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Москве 32-летний уроженец Украины забил до смерти мужчину.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!