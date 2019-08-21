Швеция ловит двух украинцев из-за таинственного убийства: опубликованы фото

Правоохранители Швеции объявили в международный розыск двух граждан Украины.

48-летний Ярослав Лавринив и 47-летний Александр Трайдук подозревают в убийстве жителя королевства, пишет Еxpressen.se.

Местная полиция также уже обнародовала фото украинцев. По ее данным, мужчины, скорее всего, причастны к убийству 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона.

Место преступления Еxpressen.se

Его тело было найдено в Маркарюде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы, золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками, был замечен в 128 милях от Маркарюда.

48-летний Ярослав Лавринив Еxpressen.se

47-летний Александр Трайдук Еxpressen.se

Кроме того, украинцы могут быть замешаны в исчезновении в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Москве 32-летний уроженец Украины забил до смерти мужчину.

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