Швейцария вводит локдаун: никаких ресторанов, ограничения затронут даже курорты

В Швейцарии до Рождества решили ввести локдаун, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Он начнет действовать уже с 22 декабря и до 22 января 2021 года.

На это время в стране будут закрыты рестораны и бары, спортивные, культурные и развлекательные заведения, также предусмотрены другие ограничения. Соответствующее решение правительство приняло еще 18 декабря, сообщает The Local.

"Эпидемиологическая ситуация вызывает большую обеспокоенность. Количество инфекций очень велико и продолжает расти. Больницы и медицинские работники в течение нескольких недель испытывали сильное давление, и праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости", – говорится в документе.

Швейцарія вводить локдаун из-за COVID-19

Локдаун в Швейцарии предусматривает:

закрытие ресторанов и баров (но с возможностью доставки и заказа еды на вывоз), спортивных, культурных и развлекательных заведений ;

фирменные и школьные столовые , а также гостиничные рестораны смогут продолжить свою деятельность ;

ограничения по вместимости магазинов – количество одновременно допущенных внутрь клиентов будет зависеть от размера помещения;

профессиональным командам будет разрешено проводить игры без зрителей.

По заявлению правительства, регионы, которые демонстрируют положительное эпидемиологическое развитие, могут в индивидуальном порядке принять решение об ослаблении некоторых национальных ограничений.

Речь идет в том числе о работе горнолыжных курортов – она разрешена, но при строгих условиях, которые действовали и ранее (ношение масок не только в закрытых помещениях, но и на канатных дорожках, открытых подъемниках, а также в очередях).

Рестораны и бары в Швейцарии будут закрыты с 22 декабря по 22 января

Тем не менее министр здравоохранения Ален Берсет призвал своих соотечественников "подумать" перед тем, как отправиться в отпуск. Он предупредил, что больницы уже переполнены.

Берсет также объявил, что с 21 декабря в стране станут доступными быстрые тесты на COVID-19 для людей без симптомов – чтобы выявить как можно больше инфекций.

В Швейцарии фиксируют около 100 смертей от коронавируса в сутки

Отметим, что в Швейцарии с населением около 8,6 миллиона человек, по-прежнему регистрируется более 4000 новых случаев заболевания коронавирусом и 100 смертей от него каждый день.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 400 тысяч заражений и почти 6000 смертей.

Если новые карантинные ограничения не помогут сдержать распространение вируса, швейцарское правительство готово рассмотреть другие меры, после промежуточной оценки 30 декабря.

Данные по коронавирусу в Швейцарии на вечер 19 декабря Worldometers

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