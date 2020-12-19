Швейцария вводит локдаун: никаких ресторанов, ограничения затронут даже курорты
В Швейцарии до Рождества решили ввести локдаун, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Он начнет действовать уже с 22 декабря и до 22 января 2021 года.
На это время в стране будут закрыты рестораны и бары, спортивные, культурные и развлекательные заведения, также предусмотрены другие ограничения. Соответствующее решение правительство приняло еще 18 декабря, сообщает The Local.
"Эпидемиологическая ситуация вызывает большую обеспокоенность. Количество инфекций очень велико и продолжает расти. Больницы и медицинские работники в течение нескольких недель испытывали сильное давление, и праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости", – говорится в документе.
Локдаун в Швейцарии предусматривает:
закрытие ресторанов и баров (но с возможностью доставки и заказа еды на вывоз), спортивных, культурных и развлекательных заведений;
фирменные и школьные столовые, а также гостиничные рестораны смогут продолжить свою деятельность;
ограничения по вместимости магазинов – количество одновременно допущенных внутрь клиентов будет зависеть от размера помещения;
профессиональным командам будет разрешено проводить игры без зрителей.
По заявлению правительства, регионы, которые демонстрируют положительное эпидемиологическое развитие, могут в индивидуальном порядке принять решение об ослаблении некоторых национальных ограничений.
Речь идет в том числе о работе горнолыжных курортов – она разрешена, но при строгих условиях, которые действовали и ранее (ношение масок не только в закрытых помещениях, но и на канатных дорожках, открытых подъемниках, а также в очередях).
Тем не менее министр здравоохранения Ален Берсет призвал своих соотечественников "подумать" перед тем, как отправиться в отпуск. Он предупредил, что больницы уже переполнены.
Берсет также объявил, что с 21 декабря в стране станут доступными быстрые тесты на COVID-19 для людей без симптомов – чтобы выявить как можно больше инфекций.
Отметим, что в Швейцарии с населением около 8,6 миллиона человек, по-прежнему регистрируется более 4000 новых случаев заболевания коронавирусом и 100 смертей от него каждый день.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 400 тысяч заражений и почти 6000 смертей.
Если новые карантинные ограничения не помогут сдержать распространение вируса, швейцарское правительство готово рассмотреть другие меры, после промежуточной оценки 30 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
европейские страны объявили о локдауне на время празднования Нового года и Рождества. Так, усиленный карантин введут Италия, Польша и даже Швеция, где ранее не прибегали к подобным жестким ограничениям.
Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил, что общенациональный локдаун на территории всей страны будет действовать с 24 декабря по 6 января. В частности, на новогодне-рождественские праздники в Италии внедряют "красную" зону ограничений, какие были в марте.