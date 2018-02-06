Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство - СМИ

Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в виде на жительство.

Об этом сообщило издание Le Matin Dimanche, передает "Украинская правда".

По данным СМИ, в 2016 году Абрамович подал прошение о предоставлении ему вида на жительство в кантоне Вале на юго-западе страны.

Экс-губернатор Чукотки собирался поселиться вблизи горнолыжного курорта Вербье, что подтвердили несколько источников в швейцарских властях.

"Роман Абрамович был заинтересован в Вале. В финансовом плане для муниципалитета и кантона он был бы очень интересным", - сказал глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делавалла.

В июне 2017 Абрамович по неизвестным причинам внезапно отозвал просьбу на жительство.

Кроме того, суд в Швейцарии запретил СМИ по просьбе самого Абрамовича публиковать любую информацию относительно его попыток получить вид на жительство в стране.

В итоге Абрамович получил отказ без объяснений от власти кантона. После этого он снова обратился к швейцарским чиновникам. Там миллиардеру ответили, что его дело официально закрыли после отзыва просьбы, но пояснили, что он может подать новое прошение. На это олигарх якобы не пошел.

Как писал "Обозреватель", летом 2017 года Абрамович расстался с супругой после 10 лет совместной жизни.