"Схватка" самолетов США и России попала на видео

В сети появилось видео сопровождения бомбардировщика США B-52H российскими истребителями над Балтийским морем.

На записи видно, что российские Су-27 преследовали борт военно-морских сил Штатов на очень близком расстоянии. Видео было обнародовано на канале Министерства обороны РФ в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В комментариях пользователи отметили, что запись велась из кабины только одного истребителя, однако была "отзеркалена", чтобы создать эффект съемки с разных сторон.

Су-27 Скриншот Минобороны РФ

Су-25 Скриншот Минобороны РФ

Инцидент в небе произошел 23 марта, когда российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в России заявили, что перехватили стратегический бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.

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