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Схватил за голову и притянул: секс-скандал с вице-президентом США получил новый поворот

2.6тЧитать материал на украинском

В США секс-скандал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом обрастает новыми подробностями. Так, еще одна женщина обвинила его в непристойном поведении.

Эми Лаппос утверждает, что это произошло в 2009 году во время мероприятия по сбору средств, пишет газета Hartford Courant.

По ее словам, Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами.

Джо Байден и Эми Лаппос

Джо Байден и Эми Лаппос

Hartford Courant

При этом женщина утверждает, что не рассматривает инцидент как домогательство. "Это сексизм или мизогония", — сказала пострадавшая.

Она уточнила, что никогда не подавала жалобу на поведение Байдена, "потому что он был вице-президентом, а она — никем".

Джо Байден и Эми Лаппос

Джо Байден и Эми Лаппос

Hartford Courant

Как сообщал OBOZREVATEL, Джозеф Байден отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах. Ни политик, ни его помощники якобы не помнят поцелуя, вокруг которого разгорелся скандал.

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Персона
Джо Байден
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да.. "славаукрайини"
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