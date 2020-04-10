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10 апреля • обновлено в 11:05
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Шутят над людьми в масках и не верят в коронавирус: как Беларусь переживает пандемию

2.2т
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Беларусь остается единственной страной в Европе, где не введен карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Местные жители рассказали "КП в Украине", как оценивают ситуацию с коронавирусом в Беларуси.

Белорусы не хотят верить в угрозу коронавируса

Белорусы не хотят верить в угрозу коронавируса

"Люди или не верят, или не хотят верить в угрозу эпидемии. Вот мы с вами сейчас общаемся, а город гудит. На футболе тысячи болельщиков. Мы единственная страна, пока еще не остановившая чемпионаты в Европе. Мы слишком уверены в том, что беда обойдет нас стороной. И, боюсь, эта самоуверенность еще аукнется", – заявила учительница из Бреста Юлия.

Шутят над людьми в масках и не верят в коронавирус: как Беларусь переживает пандемию

ФК "Брест"

По ее словам, Брест – пограничный город, но движение через границу не перекрыто.

"Говорят, что для дальнобойщиков есть определенные маршруты и условия… Знакомый, работая на белорусского работодателя, едет с грузом из Грузии в Норвегию через Беларусь. Должен покинуть страну за 48 часов. Он 3 дня жил дома, ходил в магазин, а ведь что в Грузии, что в Норвегии неспокойная обстановка с вирусом. А другой знакомый вернулся из Польши – ни о какой самоизоляции на пункте пропуска речи не велось", – подчеркнула женщина.

Она добавила, что в белорусских школах среди родителей провели опрос, кто из детей намерен посещать уроки. В городской школе практически все родители высказались за то, чтобы дети находились на карантине, а вот в сельской – что нужно ходить в школу.

"В селах люди гораздо менее информированы, у них много работы, и все считают, что до них вирус не дойдет и бояться нечего. А каникулы в школах все-таки продлили – до 13 апреля", – отметила Юлия.

По ее словам, людей в масках еще неделю назад практически не было, а над теми, кто в них ходил, чаще всего шутили.

"И только сейчас масок и перчаток на улицах стало видно больше. Сейчас персонал, который работает в больницах, говорит, что средств защиты нет или не хватает. Подоставали со складов залежавшиеся халаты, а если есть прорехи, просто скотчем заклеили – и можно с вирусом воевать. Кстати, насчет масок: в аптеках их чаще всего нет. А если и появляются, то, во-первых, за такую цену и покупать не хочется, а, во-вторых, их очень быстро раскупают – буквально за час", – сказала белоруска.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко жестко выступил против введения карантина в стране, аргументировав это тем, что могут появиться огромные экономические проблемы.

7 апреля в Беларусь прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения из трех экспертов для оценки ситуации с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Теги
карантин вирус
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