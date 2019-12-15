"Нормандия" и "Минск" не нужны: в Беларуси высказались о войне на Донбассе

Если президент РФ Владимир Путин перестанет поставлять оружие на Донбасс, переговоры в "нормандском" и "минском" форматах уже не будут нужны Украине.

Об этом в интервью "Газета.Ru" заявил первый глава Беларуси Станислав Шушкевич. Он сказал, что "не видит просвета после парижской встречи", которая состоялась 9 декабря.

"Фактически договорились еще об одной встрече", – считает политик. Он добавил, что сочувствует главе контактной группы по Донбассу Леониду Кучме, с которым "не раз говорил на эту тему".

"Не надо искать нигде виноватых – достаточно будет Владимиру Владимировичу Путину перестать поставлять оружие на Донбасс, и это будет гораздо лучше, чем "нормандская четверка" и минские соглашения", – подчеркнул Шушкевич.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин на "нормандском формате" Официальный сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов.

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