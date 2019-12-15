"Довел Беларусь до ручки!" Шушкевич жестко разгромил Лукашенко из-за РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заботится "лишь о сохранении власти своего клана", в чем его поддерживает Россия, признавая выборы в стране.
С такими обвинениями к президенту выступил первый глава Беларуси Станислав Шушкевич. В интервью "Газета.Ru" он подчеркнул, что путь к благополучию страны лежит только через демократические реформы, которых нет при Лукашенко.
"Кремль поддерживает Лукашенко, и поэтому Россия признает выборы, которые происходят в Белоруссии, но весь ЕС с 1996 года не признает их", – сказал политик.
Он добавил, что "Лукашенко не забоится ни о чем, кроме как о своей власти". "Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия. А сегодня живем хуже, чем эти страны", – высказал мнение Шушкевич.
Он назвал себя русофилом, в то же время подчеркнув, что "не любит сегодняшнюю российскую власть, которая поддерживает Лукашенко в дурных начинаниях". "Мне кажется, российской власти пора одуматься", – сказал Шушкевич.
Он отметил, что союз РФ и Беларуси считает "абсолютно ненужным", а Союзное государство – "это посадочные места для бездельников и неумех, потому что никакого проекта нет".
Шушкевич и Лукашенко
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Станислав Шушкевич высказал уверенность в том, что Запад не будет препятствовать процессу поглощения Россией Беларуси и созданию единого государства под руководством президента РФ Владимира Путина.
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