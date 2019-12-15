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15 декабря • обновлено в 18:14
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"Довел Беларусь до ручки!" Шушкевич жестко разгромил Лукашенко из-за РФ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заботится "лишь о сохранении власти своего клана", в чем его поддерживает Россия, признавая выборы в стране.

С такими обвинениями к президенту выступил первый глава Беларуси Станислав Шушкевич. В интервью "Газета.Ru" он подчеркнул, что путь к благополучию страны лежит только через демократические реформы, которых нет при Лукашенко.

"Кремль поддерживает Лукашенко, и поэтому Россия признает выборы, которые происходят в Белоруссии, но весь ЕС с 1996 года не признает их", – сказал политик.

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Он добавил, что "Лукашенко не забоится ни о чем, кроме как о своей власти". "Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия. А сегодня живем хуже, чем эти страны", – высказал мнение Шушкевич.

Он назвал себя русофилом, в то же время подчеркнув, что "не любит сегодняшнюю российскую власть, которая поддерживает Лукашенко в дурных начинаниях". "Мне кажется, российской власти пора одуматься", – сказал Шушкевич.

Он отметил, что союз РФ и Беларуси считает "абсолютно ненужным", а Союзное государство – "это посадочные места для бездельников и неумех, потому что никакого проекта нет".

Шушкевич и Лукашенко

Шушкевич и Лукашенко

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Станислав Шушкевич высказал уверенность в том, что Запад не будет препятствовать процессу поглощения Россией Беларуси и созданию единого государства под руководством президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзное государство
Персоны
Станислав Шушкевич Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Новости России политика
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Латвия из еврофондов каждый год получает сумму, эквивалентную 3% ВВП. Несколько некорректно сравнивать тут Беларусь и Прибалтику.
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2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо было пойти по пути продажной и гадюшной усраины.
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3
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Господи. Из какого нафталина его извлекли?
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3
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