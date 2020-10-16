Шушкевич назвал Лукашенко неуком, который живет по правилу "я начальник – ты дурак"

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сложивший с себя полномочия из-за массовых протестов, отличается от нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко наличием достоинства и заботой о собственном народе.

Об этом заявил бывший глава Верховного совета Беларуси (в 1991-1994 годах) Станислав Шушкевич в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Отличие президента Киргизии от нелегитимного президента Беларуси в том, что один – высокообразованный человек, который имеет чувство достоинства и заботится о собственном народе, а второй, нелегитимный, неук. И он придерживается одного правила "я начальник – ты дурак", – сказал Шушкевич.

Также он добавил, что Лукашенко захватил власть "на всех этажах" и сфальсифицировал выборы.

"И никакого благородства и никакой образованности у нашего президента нет. Поэтому так поступить, как поступил кыргызский президент, благородно и достойно, наш не может. У него никакого благородства нет, не было и не будет", – резюмировал Шушкевич.

Как писал OBOZREVATEL, бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич назвал "идиотизмом" и "бредом сивой кобылы" решение Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также ее усилении с Украиной.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов в стране подал в отставку. Об этом он заявил в обращении к нации.