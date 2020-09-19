Шторм Янос накрыл Грецию: есть жертвы. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 15:28, 19.09.2020

В пятницу, 18 сентября, по западной Греции ударил редкий ураганоподобный шторм Янос.

Как сообщает Kathimerini, мощные ветры скоростью до 117 километров в час зафиксировали на Пелопоннесе и в Фессалии, также они движутся к Афинам и к острову Крит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Есть информация о затопленных улицах, обрывах линий электропередачи и транспортных сбоях на западногреческих островах. Вышедшими из берегов реками поврежден ряд зданий.

Жители Ионических островов сообщали, что "деревья валятся просто повсюду".

По информации оператора железнодорожного сообщения Trainose, ливни прервали железнодорожное сообщение между северной и южной Грецией.

Жертвами непогоды стали женщина, найденная мертвой в своем доме в городе Фарсала, и 63-летний фермер, снесенный потоком воды в городе Кардица.

Также считается пропавшей без вести женщина, которая ехала в своей машине.

Шторм Янос считается "средиземноморским ураганом" – феноменом, который впервые был зафиксирован в 1995 году.

Есть информация о затопленных улицах в Греции
ekathimerini.com
Вышедшими из берегов реками поврежден ряд зданий
EPA
Стихия повредила лодки, пришвартованные в Кефалонии
BBC
Ущерб от шторма на Закинтосе
EPA
Вид из космоса на шторм Янос
EPA
Регионы Греции, по которым пройдется шторм
BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года в Греции в результате сильного шторма, дождей и града погибли шесть отдыхающих, около 100 пострадали.

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