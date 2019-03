Шторм превратил дома на озере в "ледяные избушки": красочные фото и видео

Населенные пункты США и Канады, которые находятся на Великих озерах, пострадали от шторма, который бушевал в этих местах.

Как сообщает Weather Channel, жилые дома в американском Рамона-Бич покрылись толстым слоем льда.

Местные жители рассказали, что волны на озере Онтарио достигали 9 метров, а порывы ветра — 130 км/ч. Поэтому жилой дом, находящийся в 15 метрах от берега быстро покрылся слоем льда, толщина которого в некоторых местах превышала 1 метр.

Отмечается, что обошлось без значительных повреждений, но люди беспокоятся, что помещения окажутся затопленными после того, как лед начнет оттаивать. При этом вода замерзала не только на зданиях, но и на земле, где намерзло до окон первых этажей домов.

Причиной столь неожиданных последствий шторма мог стать уровень воды в озере, примерно на 30 см превышающий средние показатели для этого времени года. Горожане боятся, что если тенденция продолжится, то их дома, в которых они проживали десятилетиями, будут разрушены.

