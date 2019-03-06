Шторм превратил дома на озере в "ледяные избушки": красочные фото и видео

Населенные пункты США и Канады, которые находятся на Великих озерах, пострадали от шторма, который бушевал в этих местах.

Как сообщает Weather Channel, жилые дома в американском Рамона-Бич покрылись толстым слоем льда.

Местные жители рассказали, что волны на озере Онтарио достигали 9 метров, а порывы ветра — 130 км/ч. Поэтому жилой дом, находящийся в 15 метрах от берега быстро покрылся слоем льда, толщина которого в некоторых местах превышала 1 метр.

Отмечается, что обошлось без значительных повреждений, но люди беспокоятся, что помещения окажутся затопленными после того, как лед начнет оттаивать. При этом вода замерзала не только на зданиях, но и на земле, где намерзло до окон первых этажей домов.

Причиной столь неожиданных последствий шторма мог стать уровень воды в озере, примерно на 30 см превышающий средние показатели для этого времени года. Горожане боятся, что если тенденция продолжится, то их дома, в которых они проживали десятилетиями, будут разрушены.

Шторм превратил дом на ледышку Соцсети

Шторм превратил дом на ледышку Соцсети

Шторм превратил дом на ледышку Соцсети

Шторм превратил дом на ледышку Соцсети

Whoaa! Listen to the sound!



Ice “tsunami” caused by extreme winds.



Niagara River, Fort Ontario. pic.twitter.com/2U5vx7NIPu — Buitengebieden (@buitengebieden) 25 лютого 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сидней обрушился сильный бушующий шторм.

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