Штат Нью-Йорк третий день бьет антирекорд по смертям от коронавируса: 799 за сутки

В американском штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса COVID-19 скончались еще 799 человек.

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Количество смертей повышается уже третий день подряд: 6 апреля – 731, 7 апреля – 779, 8 апреля – 799, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает "Интерфакс-Украина".

Всего в штате с начала вспышки COVID-19 скончались 7 067 человек, что в два раза превышает количество жертв терактов 11 сентября 2001 года.

"Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка. 11 сентября мы потеряли 2753 жизни. В рамках нынешнего кризиса умерли уже более 7 тысяч человек. Это шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова", – сказал губернатор.

При этом Куомо подчеркнул, что количество госпитализированных людей снижается ежедневно. Также снижается интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас в больницах штата находится около 18 тысяч человек.

"Мы сглаживаем кривую (заболеваемости), это хорошая новость. Все это – прямое следствие наших действий. Но вы не можете расслабляться", – сказал Куомо.

По последним данным, в штате зафиксировано более 150 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США от COVID-19 скончались 15 708 человек. Всего по стране заразились 436 969 человек.

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