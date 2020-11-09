Штаб Байдена потребовал признать его избранным президентом США

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Штаб Байдена потребовал признать его избранным президентом США

Избирательный штаб кандидата от Демократической партии Джо Байдена направил в Управление общих служб США (General Services Administration) запрос о признании его избранным президентом Штатов.

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В сообщении от кандидата-демократа говорится, что "победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение", передает телеканал Fox News.

В штабе Байдена отметили, что руководство GSA должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".

Поясним, что официальное признание Байдена избранным президентом США необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации в Белом доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США устроили протесты и столкновения после проигрыша Дональда Трампа на выборах.

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