У Байдена официально назвали имена тех, кто возглавит Госдеп и ключевые должности в администрации

Штаб Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, уточнил, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Речь идет о главах Государственного департамента, ЦРУ, Министерства внутренней безопасности, а также советниках нового главы государства, сообщается на сайте штаба.

Госсекретарем станет Тони Блинкен , заместитель госсекретаря в 2015-2017 годах;

Советником по национальной безопасности – Джейк Салливан , советник по нацбезопасности при вице-президенте Байдене;

Министром внутренней безопасности – Алехандро Майоркас , заместитель главы этого ведомства в 2013-2016 годах;

Главой ЦРУ – Эврил Хейнс;

Постоянным представителем США при ООН – Линда Томас-Гринфинлд;

Спецпосланником президента по климату – Джон Керри, бывший госсекретарь.

Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее должность госсекретаря прочили Блинкену, который занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 год и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 год при президенте Бараке Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал его по вопросам внешней политики.

О том, что Блинкен говорил об Украине и России, читайте здесь.