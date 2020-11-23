У Байдена официально назвали имена тех, кто возглавит Госдеп и ключевые должности в администрации

Юрий Сергиенко Мир 21:05, 23.11.2020 Обновлено: 21:49, 23.11.2020

Штаб Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, уточнил, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Речь идет о главах Государственного департамента, ЦРУ, Министерства внутренней безопасности, а также советниках нового главы государства, сообщается на сайте штаба.

  • Госсекретарем станет Тони Блинкен, заместитель госсекретаря в 2015-2017 годах;

  • Советником по национальной безопасности – Джейк Салливан, советник по нацбезопасности при вице-президенте Байдене;

  • Министром внутренней безопасности – Алехандро Майоркас, заместитель главы этого ведомства в 2013-2016 годах;

  • Главой ЦРУ – Эврил Хейнс;

  • Постоянным представителем США при ООН – Линда Томас-Гринфинлд;

  • Спецпосланником президента по климату – Джон Керри, бывший госсекретарь.

Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.
Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.
Штаб Байдена назвал фамилии тех, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее должность госсекретаря прочили Блинкену, который занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 год и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 год при президенте Бараке Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал его по вопросам внешней политики.

О том, что Блинкен говорил об Украине и России, читайте здесь.

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Мир

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