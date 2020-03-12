Шри-Ланка временно отменила визы по прибытию из-за эпидемии коронавируса. Въехать в страну можно будет только по заранее оформленному онлайн-разрешению.

Об этом сообщило местное издание Adaderana с ссылкой на заявление правительства. Кроме того, все шри-ланкийцы и иностранцы, прибывающие из Италии, юга Кореи и Ирана, будут помещены в карантин на 14 дней.

Власти отметили, что такие меры необходимы для безопасности граждан страны. "Гражданам настоятельно рекомендуется избегать поездок за границу, за исключением существенных причин", – сказано в документе.

Шри-Ланка приостановила выдачу виз из-за коронавируса

Отметим, что в январе Шри-Ланка приостановила выдачу виз для китайских путешественников после обнаружения в стране коронавирусной инфекции.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Всего подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерло почти 5 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения COVID-19.

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