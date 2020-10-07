Шредер подал на газету в суд за слова Навального "о мальчике на побегушках у Путина"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на газету Bild из-за нелестных о нем слов, которые в интервью сказал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Речь идет о том, что оппозиционер назвал его "мальчиком на побегушках у (российского президента Владимира) Путина", пишет Der Tagesspiegel.

Интервью с Навальным вышло 6 октября. В нем политик, кроме вышеупомянутых слов, заявил, что Шредер получал от Путина тайные платежи. Однако оппозиционер признал, что доказательств у него нет.

Бывший канцлер Германии опроверг эти заявления. Он возмущен тем, что газета распространила информацию и не взяла у него комментарий.

"Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы "тайных платежах" являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованным утверждениям. Тем не менее, газета Bild и bild.de распространили эти заявления, не спросив моей точки зрения", – пояснил он.

Напомним, что Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Он стал одним из инициаторов строительства первой ветки газопровода "Северный поток", а с 2017 года возглавляет совет директоров "Роснефти".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Герхард Шредер в начале октября призвал не связывать строительство "Северного потока-2" с отравлением Навального. Также он заявил о спекуляциях на этой теме.