Спецслужбы взялись за двоих китайских ученых, которые работали в Уханьском институте вирусологии и изучали летучих мышей за деньги правительств Австралии и Китая.

Об этом идет речь в материале Daily Mail. Запад таким образом пытается раскопать правду о происхождении коронавируса.

Отмечается, что расследование начала спецслужба "Пять глаз", в которую входят Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и США. В поле зрения шпионов попали Ши Чжэнли и Чжоу Пэн, которые успели поработать в Австралии и Китае.

Институт вирусологии в Ухане

Один из ученых провел три года в Австралийской лаборатории здоровья животных в период с 2011-го по 2014 год.

Чжоу Пэн, глава Уханьского проекта по вирусной инфекции и иммунитету у летучих мышей, был частью исследования, в ходе которого летучие мыши были доставлены из Квинсленда в лабораторию в Джилонге, штат Виктория, где они были убиты, проанализированы и изучены на наличие вирусов.

Чжоу Пэн Daily Mail

Под его руководством ученые выяснили, что "летучие мыши являются богатыми хранилищами для новых вирусов".

Ши Чжэнли, известная коллегам как "летучая мышь" из-за ее экспедиций в пещеры летучих мышей для анализа животных, изучала фекалии, чтобы идентифицировать млекопитающих как естественного хозяина для вирусов, похожих на SARS.

Ши Чжэнли

Ши Чжэнли Daily Mail

Двое ученых совместно написали в январе статью, в которой говорилось, что новый коронавирус, вероятно, произошел от летучих мышей, точно так же, как SARS.

Шпионы взялись за их работы после того, как Чжэнли публично предположила, что вирус мог пойти из их лаборатории, хотя позже она свои слова опровергла.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о Чжэнли, которую называют создательницей коронавируса и даже "матерью дьявола".

Примечательно, что Чжэнли еще в первые дни пандемии открыла геном коронавируса, но власти заставили ее молчать.