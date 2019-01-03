''Шпионский'' скандал с Россией и США получил новый поворот

В России заявили, что задержали подозреваемого в шпионаже экс-морпеха США Пола Уилана с поличным после получения флэш-карты с секретной информацией.

Ее, по версию российского следствия, передал американцу завербованный гражданин РФ, пишет федеральное агентство "Росбалт" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"Операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице "Метрополь". Американец получил прямо в номере электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств", — пояснили в агентстве.

Пол Уилан Радио Свобода

Через несколько минут после этого в номер ворвались силовики ФСБ, которые задержали подозреваемого и обнаружили у него флэш-карту. Также российские спецслужбы утверждают, что Пол Уилан целых 10 лет вел разведывательную деятельность против РФ, прикрываясь заинтересованностью российской культурой. Людей он якобы вербовал при помощи соцсетей.

Как писал OBOZREVATEL, в конце декабря сотрудники ФСБ задержали бывшего морского пехотинца США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. 2 января США потребовали у России возвращения задержанного американца.