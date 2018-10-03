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''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''

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В сети высмеяли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "шпионаж, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире".

На эту фразу в комментарии российского лидера касательно скандального отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля обратили внимание пользователи Twitter.

"Продолжаю утверждать, что ваш Путин реально не удовлетворен сексуально - поэтому у него такой юмор", - написал в соцсети украино-американский певец Захар Май, известен своей проукраинской позицией и рядом резких заявлений в адрес РФ.

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"Он сошел с катушек", "Вот же уродец. наимерзейшее уголовное существо", "Маразм крепчает", "Наш дед сболтнул лишнего" "Я вообще-то ждал, что дед скажет "древнейших". Но когда он выдал "важнейших", я чуть ляжки кипятком не ошпарил", "Любимые его темы, особенно проституция", "Ждем, когда депутаты Госдумы примут закон о легализации важнейших профессий в мире", - пишут интернет-пользователи о словах Путина.

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''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''
''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале. Так, глава России фактически сознался в том, что покушение на бывшего шпиона в Солсбери было совершено под его руководством.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что такое проституция очень хорошо знает киевская хунта, при чем не за деньги а за печенье)))))
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чорний Жупан
чорний Жупан
Майданутые, зря вы такую хуйню постите. Все равно вам не понять, что такое проституция для нормального человека, ибо вы рождены проституками изначально, и основной ваш смысл жизни - гавкать на маскалей.
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