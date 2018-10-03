''Шпионаж - как проституция'': Путина подняли на смех из-за заявления о ''важнейших профессиях''

В сети высмеяли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "шпионаж, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире".

На эту фразу в комментарии российского лидера касательно скандального отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля обратили внимание пользователи Twitter.

"Продолжаю утверждать, что ваш Путин реально не удовлетворен сексуально - поэтому у него такой юмор", - написал в соцсети украино-американский певец Захар Май, известен своей проукраинской позицией и рядом резких заявлений в адрес РФ.

продолжаю утверждать, что ваш Путин РЕАЛЬНО неудовлетворён сексуально - ПОЭТОМУ у него такой юмор, а не потому что такова загадочная "тюремная культура"! — Захар Май (@ZaxarBorisych) 3 жовтня 2018 р.

"Он сошел с катушек", "Вот же уродец. наимерзейшее уголовное существо", "Маразм крепчает", "Наш дед сболтнул лишнего" "Я вообще-то ждал, что дед скажет "древнейших". Но когда он выдал "важнейших", я чуть ляжки кипятком не ошпарил", "Любимые его темы, особенно проституция", "Ждем, когда депутаты Госдумы примут закон о легализации важнейших профессий в мире", - пишут интернет-пользователи о словах Путина.

"Шпионаж, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире". Владимира Путина спросили о Скрипале и "Новичке". В ответ президент выдал сразу несколько громких высказываний. pic.twitter.com/BhraM8CTWn — bbcrussian (@bbcrussian) 3 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале. Так, глава России фактически сознался в том, что покушение на бывшего шпиона в Солсбери было совершено под его руководством.