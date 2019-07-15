"Шоу уродов!" Соловьев и Захарова вскипели из-за телемоста Украина – Грузия

Спикер МИД России Мария Захарова и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировали на намерение грузинского телеканала "Рустави-2" и украинского "24 канала" провести совместный телемост. Ранее ведущие этих СМИ публично обматерили президента РФ Владимира Путина.

Бурное обсуждение произошедшего пропагандисты устроили в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соловьев и Захарова

"Грубость становится эдаким трендом. Разразился совершенно омерзительный скандал, связанный с заявлением, хотя иначе чем бранью площадной это не назвать, одного деятеля грузинского телевидения. Ему теперь вторят уже и украинцы. И теперь, видите ли, целый телемост состоится. При этом, как я понимаю, средством общения будет даже не столько русский язык, как русский мат, который, правда, Украина пытается запретить. До удивительного времени мы с вами дожили, когда люди даже перестали общаться между собой хотя бы о чем-то, что напоминало бы о величии их народов и о глубинах знания языка", – пожаловался любимый пропагандист Путина Захаровой.

Она, в свою очередь, поддержала его возмущения и перешла на оскорбления, комментируя нелестные отзывы украинского и грузинского журналистов о президенте страны-агрессора.

"Владимир Рудольфович, вы меня удивляете. До каких таких новых времен мы с вами дожили? Шоу уродов всегда пользовались популярностью!" – едко высказалась она.

"Да, пожалуй, это самое точное название. Я думаю, что этот мост между двумя матерщинниками им как раз так и надо назвать – шоу уродов", – демонстративно повторил слова Захаровой Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канал Виктора Медведчука NewsOne захотел провести телемост с пропагандистами Кремля. Однако в результате громкого протеста украинцев диалог с россиянами был отменен.

Грузинский телеканал "Рустави-2" недавно также угодил в скандал после того, как ведущий Георгий Габуния жестко обматерил главу РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Позднее "флешмоб" поддержал украинский телеведущий Артем Овдиенко, который также обратился к Путину с применением бранных слов.

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