Шотландия первой в мире обеспечит женщин бесплатными прокладками и тампонами

Шотландия стала первой в мире страной, которая на законодательном уровне будет бесплатно предоставлять женщинам прокладки и тампоны.

Как пишет The Guardian, соответствующий закон парламент принял 24 ноября.

Когда документ вступит в силу, местные власти обяжут предоставлять бесплатный доступ к средствам гигиены для всех, кто в них нуждаются. В свою очередь учебные заведения должны будут размещать их в туалетах.

По предварительным оценкам, реализация закона обойдется в 9,7 млн фунтов (около 13 млн долларов). Некоторые парламентарии опасаются, что затраты будут еще выше, но, по мнению других, этот закон является прорывным.

Подобная практика уже существует в Шотландии, но до этого она не была закреплена на законодательном уровне. Ряд культурных заведений, а также рестораны и пабы уже бесплатно снабжают своих посетительниц средствами гигиены.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в СССР обстояли дела со средствами личной гигиены для женщин.