Школьница сдала экзамен, успев в процессе родить ребенка

В Маму (Гвинея) 18-летняя школьница родила ребенка прямо во время экзамена и успешно вернулась через полчаса к его сдаче.

Фатумата Курума Конде пришла на вступительное испытание по физике и почувствовала начало схваток, пишет The Sunday Times.

Через 10 минут после ее госпитализации девушка родила сына, а уже через 30 минут вернулась обратно в аудиторию и закончила экзамен.

Школьница родила на экзамене Reuters

Молодая мама рассказала, что скрыла от своей семьи приближение дня родов, поскольку боялась, что ее не отпустят на экзамен. По словам девушки, она целый год готовилась к поступлению в бакалавриат, поэтому не могла себе позволить не прийти.

Достоверность удивительной истории родов подтвердил и руководитель экзаменационного центра Мохамед Диаките.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии 11-летняя школьница родила ребенка. Девочка стала мамой на 8 месяце беременности и родила при помощи кесарева сечения.

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