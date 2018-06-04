"Школьник в тюрьме!" На росТВ разразились новым фейком об Украине

Российский пропагандист, президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко выдал фейк о якобы незаконном аресте школьника, поддерживающего террористов "ДНР", из-за провокации Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Исходя из сюжета вымышленной истории, парня удалось вытащить из-за решетки только как военнопленного. Такую "страшилку" Сергиенко озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам пропагандиста, "героя" его истории зовут Максим Ниценко, и на момент задержания он был 11-классником. Однажды его товарищ предложил ему вступить в некую организацию "Подпольный Харьков" и якобы свел с ее "куратором" для присоединения к борьбе с украинской "хунтой".

"Вот этот человек берет этого парня, школьника, ведет на железнодорожные пути, сам же ставит взрывчатку, ну, это был муляж, конечно. И тут приезжает машина, арестовывает, школьника сажают в тюрьму. Оказывается, этот, который ставил муляж, который сказал "Давай объединяться!", — это человек, который работает на СБУ", — возмущенно сказал Сергиенко.

Продолжая свой фейк, он отметил, что после длительной судебной неразберихи юного пособника террористов якобы все же освободили через процесс обмена пленными.

"Знаете, чем закончилась со школьником ситуация? Вот это вот грустно, вот это настолько печально! Его поменяли как военнопленного! Его вставили в списки, и мать его молилась и была счастлива, что хоть таким способом можно вырвать этого малолетку из тюрьмы! А его на самом деле спровоцировала СБУ от начала до конца!" — подытожил свой неубедительный рассказ пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергиенко сравнил украинских военных с террористами-исламистами из ИГИЛ.