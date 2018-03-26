Шевцова рассказала, что у Путина может "сдуть ветром"

В настоящее время Российская Федерация пребывает в "исторической паузе".

На вопрос о том, удастся ли президенту России Владимиру Путину досидеть до конца новой президентской каденции, сегодня не ответит никто, - сказала в интервью "Обозревателю" российский политолог Лилия Шевцова.

По ее словам, на этот вопрос сегодня не может ответить даже сам Путин. "Мы сейчас экстраполируем на будущее нынешние тенденции. Но через год ситуация в России и в мире может настолько измениться, что ветром сдует всю нынешнюю политическую сцену. Возможно, не только в России", - заметила политолог.

В этом контексте она добавила: "Торнадо и в природе, и в политике возникают неожиданно и стремительно. А может произойти так, что болотная гладь покроет Россию на долгие годы… А в это время и Запад начнет сладко похрапывать… Пока же мы находимся в исторической паузе".

Как писал "Обозреватель", 23 марта стало известно о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: основной целью внешней политики и международных отношений для главы РФ Владимира Путина, как и раньше, будет обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач.