"Еще шесть лет": появился новый едкий ролик о Путине

В сети показали новый ролик "Еще 6 лет Путина", нарисованный в стиле "Симпсонов".

Его автором является дизайнер Егор Жгун. В нем изображены главные российские и мировые события, произошедшие с 2012 по 2018 годы.

В частности, можно увидеть украинский Майдан, кражу Крыма, войну в Сирии и вмешательство в выборы США.

Отметим, что уже второе видео Жгуна с обзором правления Путина. В 2012 году был выпущен аналогичный.

Кроме того, украинский художник Андрей Петренко показал новую карикатуру про "выборы Путина" в России. "Каждый голос попал в урну..." - подписал он рисунок.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети подметили, что Владимир Путин сильно изменился за последние шесть лет на посту.