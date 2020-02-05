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7 февраля • обновлено в 07:32
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"Обречены рухнуть": Шендерович предсказал одинаковую судьбу Путину и Лукашенко

3.8т
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Президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко ждет одинаковая судьба – их режимы рухнут.

Такой прогноз в интервью "Хартыя 97" озвучил российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это два авторитарных режима, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно. А дальше как матушка-природа распорядится", – отметил он, добавив, что гадать о том, какой из двух режимов падет первым, нет смысла.

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Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

По словам Шендеровича, такие события всегда происходят внезапно. Для подтверждения он привел пример из истории других стран.

"Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно", – считает писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Шендерович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит вполне живым на фоне умирающих диктатур Александра Лукашенко и Владимира Путина. По его словам, Зеленский – в первую очередь, избранный народом глава государства. При этом он акцентировал внимание на том, что Путину и Лукашенко при власти ничего уже не светит.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Виктор Шендерович Владимир Путин Александр Лукашенко
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
еврейский гей
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фил филька
фил филька
это что брат портникова или цимбалюка?))
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
швондер по носатой мамке
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Шендерович опять матрас трахает.
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