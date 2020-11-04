Ну что, шансы для Трампа остаться президентом высоки, как никогда. Я бы не делал преждевременных выводов, все еще может поменяться за счет почтового голосования. Однако видно, что оба кандидата смогли отмобилизовать своих избирателей. Поляризация общества намного выросла; но экономика все-таки побеждает страхи перед вирусом. Во всех демократических графствах выросло преимущество Байдена (по сравнению с Клинтон); зато во всех республиканских Трамп также значительно вырос по сравнению с 2016м. Так что сейчас вопрос, чем закончится подсчет в Пенсильвании, Мичигане и Аризоне. С остальными штатами все ясно.

Демократические секретари в этих штатах сейчас будут затягивать подсчет, чтобы нагнать подсчетом почтовых голосов. Сможет ли это изменить баланс? Может быть. Но не уверен.

Хорошие новости – вероятность длительных разборок и беспорядков существенно снизилась. Мы узнаем окончательный результат в течение одного дня.

Республиканцы еще могут сохранить контроль над Сенатом – тут точно крайне неудачный день для демократов. Продолжаем следить за развитием событий...

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