"Шансов нет": у Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

Саммит "нормандского формата", в рамках которого должны встретиться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, может состояться в октябре.

С таким заявлением выступил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"На следующей неделе шансов нет. Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя. Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", – сказал он.

Ушаков выдвинул требования по встрече Зеленского с Путиным life.ru

По словам Ушакова, после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в "нормандском формате", чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования "кризиса" на востоке Украины".

Однако Кремль не согласен проводить переговоры до того времени, пока не решится ряд вопросов касательно Донбасса.

"Есть три основных условия, которые, если они будут реализованы, могли бы обеспечить успех ожидаемой встречи в верхах. В частности, необходимо окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех населенных пунктах – станица Луганская, Петровское и Золотое", – пояснил Ушаков.

Представитель Путина также выдвинул требования письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера" и предварительно согласовать результаты саммита.

У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Франции и Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже до конца сентября.

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