Шанс для Путина: Слава Рабинович раскрыл суть ракетного удара США

Предупредив о ракетной атаке в Сирии, США дают возможность президенту РФ Владимиру Путину уйти из страны без потерь.

При этом, если Кремль ответит на удар, то это будет классифицироваться как преступление и поставит жизнь всей планеты под риск, заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович, передает "Апостроф".

По его словам, сложно предсказать, чем закончится противостояние России и США в Сирии.

"Нахождение России в Сирии – это большой международный знак вопроса. Нахождение в Сирии сил международной коалиции – здесь меньше знаков вопроса. Что касается химических атак, которые Асад предпринимает в течение многих лет против населения своей собственной страны, – это военные преступления", – считает эксперт.

Рабинович пояснил, что будучи военным преступником, Асад давным-давно потерял свою легитимность, соответственно, нахождение российских войск в Сирии – также нелегитимно.

"Вместе с тем, репутация Путина и его ОПГ всем понятна, соответственно, у международной коалиции есть веские основания делать то, что они делают, и им, по большому счету, наплевать на Россию", – отметил он.

По мнению блогера, США дают возможность Путину предпринять все действия, чтобы российские военные не пострадали, заблаговременно предупредив россиян.

"Вместе с тем, это чрезвычайно серьезная и опасная ситуация, которая мне реально напоминает, например, войну в Корее. Это та ситуация, которую не все из сегодня живущего поколения людей видели своими глазами", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек..

Правительство Сирии обнародовало заявление, в котором обвиняет Вашингтон в попытке нападения, прикрываясь вероятной химатакой.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно не делать поспешных шагов, чтобы не ухудшить ситуацию.

Позже появилась информация, что в Сирии эвакуировали из-за угроз Трампа главный штаб правительственной армии.

12 апреля стало известно, что российские боевые корабли покинули военно-морскую базу РФ в сирийском Тартусе.