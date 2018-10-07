''Сфотографируйтесь с рюмкой'': Прилепин объявил поминальный флешмоб по Захарченко

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", объявил флешмоб в честь 40 дня со дня ликвидации главаря террористов Александра Захарченко. Он призвал всех его сторонников присылать фото с поминальными рюмками за взорванного боевика.

Кроме того, Прилепин призвал желающих выпить за смерть Захарченко также помолиться за него. Об этом писатель террорист-написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Послезавтра, 9-го, во вторник, поминаем Захарченко. Заказываем панихиду. Или рюмку поднимаем дома за столом. Или с друзьями. Сфотографируйтесь и пришлите нам. Давайте не разучимся вспоминать", — блеснул "креативной" идеей он.

Также Прилепин распространил видеообращение кремлевского пропагандиста Александра Коца, в котором тот тоже просит "собраться за столом и поднять третий тост, не чокаясь, чтобы помянуть "батю" Захарченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ликвидированному Захарченко посмертно присвоили звание "почетного академика" Петровской академии наук и искусств в Санкт-Петербурге.