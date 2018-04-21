"Съезжаются все": журналистка рассказала о необычном "шоу" в Дании

Украинская журналистка Анна Куделя съездила в отпуск в Данию, где побывала на необычном шоу.

"В средине апреля по всей Дании проходят "Экологические дни". Это праздник, когда коров впервые после зимы выпускают на улицу. Со всей округи на фермы съезжаются жители, чтобы посмотреть на это "шоу", — рассказала Куделя "Обозревателю".

По словам журналиста, она отправилась на ферму, расположенную в 30 километрах от датского города Рандерс.

"С 1997 года она является экологической (для скота используют корм, выращенный без использования гербицидов и пестицидов). На ферме 1550 голов скота, при этом 620 - экологические коровы. Всего на ферме работает 17 сотрудников.

За сутки они получают 16.500 литров молока, которые ежедневно забирает молоковоз компании Arla. В этот день семья фермера лично заботилась о гостях мероприятия: супруга раздавала молочную продукцию, сын катал желающих по полю в прицепе трактора, а глава семьи лично открывал ворота, чтобы дать свободу животным. Сопровождалось мероприятие развлечениями для детей: скакание на резиновых коровах, катание на настоящих пони, взбивание масла и поедание молочной продукции!", — рассказала журналист.

"Датчане любят молоко и маркетологи одного бренда, завоевывая их расположение придумали слоган "от фермы к вашему столу 24 часа". Таким образом, производитель гарантирует, что от получения молока от коровы, до стола потребителя не пройдет и 24 часа. Будем верить, ведь не зря Дания - страна современных технологий!", — заключила Куделя.

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