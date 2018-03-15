США заблокировали внесенный Китаем и Россией проект заявления Совета Безопасности ООН "в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне".

В связи с таким неожиданным, но ожидавшимся развитием событий, решил все же перевести с английского на русский свою статью на тему американо-северокорейских заморочек, ссылку на которую выложил вчера. В процессе перевода вернул первоначальное название статьи и немного сократил ее первый абзац.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Насколько можно понять нередко малопонятные намерения президента США Д.Трампа, он внезапно возжелал радикально улучшить отношения с Северной Кореей, ныне практически замороженные. Поэтому, когда Ким Чен Ын, также известный как "маленький ракетчик", предложил ему встретиться, Трамп, также известный как "слабоумный старикан", немедленно ухватился за это предложение, даже не посоветовавшись со своей Администрацией.

С учетом того, что, став северокорейским диктатором, Ким Чен Ын ни разу не набрался смелости выбраться за границу, а Трамп вряд ли готов посетить Северную Корею, где бы они могли встретиться? В какой-нибудь менее опасной для Ким Чен Ына третьей стране, например, в Швейцарии, Китае или России? Думаю, нет. В конце концов путешествие лидера мировой сверхдержавы на другой конец света для встречи с одним из главных мировых злодеев неизбежно повысит политический статус злодея и понизит – лидера. Не говоря даже об организационных трудностях, современный мир политически слишком мал, чтобы найти место для встречи двух антиподов.

Предположим, однако, что место для их встречи найдено. О чем они будут говорить? Пообещает ли Ким Чен Ын отказаться от ядерного оружия и вернуться в Договор о его нераспространении? Поверит ли такому обещанию Трамп и что предложит взамен? Может быть, он предложит северным корейцам гарантии безопасности? Примут ли северные корейцы эти гарантии за чистую монету?

А что если Трамп посулит северным корейцам нормализацию дипломатических отношений и обмен посольствами? Обрадуются ли северные корейцы постоянному присутствию в самом центре своей страны кучи американских шпионов, снабжать которых всем необходимым придется через 38 параллель, что превратит ее в международную границу?

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Благие пожелания в сторону, в обмен на простые обещания Северная Корея не откажется от ядерного оружия, лучше всего обеспечивающее ее безопасность. Северную Корею нельзя уболтать отказаться от ядерного оружия, ее можно только принудить к этому, используя все имеющиеся кнуты и пряники. Одним словом, вопросов, по которым можно было бы прямо сейчас договориться на американо-северокорейской встрече на высшем уровне нет.

И тем не менее две великие державы – Китай и Россия – немедленно поддержали идею американо-северокорейской встречи на высшем уровне. Китай, вероятно, усмотрел в ней возможность переложить на США бремя ответственности за поведение Северной Кореи. А Россия, была рада удостовериться в том, что северокорейская тактика ядерного шантажа, к которой она с некоторых пор с интересом присматривается, реально работает и способна творить чудеса.