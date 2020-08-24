Северо-восток Италии накрыл мощный ураган. Фото и видео разрушений

Юрий Сергиенко Мир 16:06, 24.08.2020 Обновлено: 16:36, 24.08.2020

На северо-восточные регионы Италии обрушился мощный ураган, который нанес значительный ущерб сельскому хозяйству.

Сильная гроза в некоторых регионах сопровождалась снегом и градом. Больше всего пострадала Верона, ее пригороды, а также Падуя и Виченце, пишет RaiNews (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Верона после мощного урагана.
Twitter V

Стихия повалила более 500 деревьев, уничтожены виноградники.

Уничтоженный упавшим деревом автомобиль в Вероне.
Twitter Marco Croatti

"Сильнейшие дождь и град превратили наш город в поле битвы. Понесены огромные убытки, размер которых мы представим в понедельник", – отметил мэр Вероны Федерико Сбоарина.

Ураган выкорчевал деревья в Вероне.
Twitter V

По данным властей, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству. Представители бизнес-ассоциации Coldiretti, уточнили, что речь может идти о миллионах евро.

Верона после урагана.
Twitter V
Последствия урагана в Вероне.
Twitter Massimo
Людей смывало наводнением.
Twitter Massimo
Град в Вероне.
Twitter Stefano Cesaretti
Последствия урагана в Вероне.
Twitter Teatro Scientifico
Ураган в Вероне вырвал деревья с корнями.
Twitter Teatro Scientifico
Ураган в Вероне уничтожил виноградники.
Twitter Ménade7
Больше всего ураган прошелся по Вероне, Виценце и Падуе.
Google Maps

(Видео – Telegram "Подъем")

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ураган первой категории "Исайяс" обрушился на побережье штата Северная Каролина. Властям пришлось объявлять чрезвычайное положение из-за стихии.

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