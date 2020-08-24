Северо-восток Италии накрыл мощный ураган. Фото и видео разрушений
На северо-восточные регионы Италии обрушился мощный ураган, который нанес значительный ущерб сельскому хозяйству.
Сильная гроза в некоторых регионах сопровождалась снегом и градом. Больше всего пострадала Верона, ее пригороды, а также Падуя и Виченце, пишет RaiNews (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Стихия повалила более 500 деревьев, уничтожены виноградники.
"Сильнейшие дождь и град превратили наш город в поле битвы. Понесены огромные убытки, размер которых мы представим в понедельник", – отметил мэр Вероны Федерико Сбоарина.
По данным властей, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству. Представители бизнес-ассоциации Coldiretti, уточнили, что речь может идти о миллионах евро.
(Видео – Telegram "Подъем")
Как сообщал OBOZREVATEL, в США ураган первой категории "Исайяс" обрушился на побережье штата Северная Каролина. Властям пришлось объявлять чрезвычайное положение из-за стихии.