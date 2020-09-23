Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев выступила с заявлением, в котором содержится отказ от страховки судов, участвующих в строительстве "Северного потока – 2"

"Члены клубов должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в беззаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушение санкций" - утверждается в обнародованном группой документе, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Таким образом, "Северный поток-2" практически официально объявлен незаконным проектом, с которым не должен иметь дела уважающий себя бизнес. Отказ от страховки – это серьезный удар по любому предприятию, которое захочет содействовать реализации амбиций Владимира Путина и планам российского президента по изоляции Украины и лишению нашей страны транзитного статуса.

Таким образом, стоит признать, что американские санкции, направленные на приостановку дальнейшего строительства альтернативного российского газопровода, работают. Становится ясно, что имел ввиду государственный секретарь США Майк Помпео , когда говорил о стремлении Соединенных Штатов создать широкую международную коалицию для противодействия строительству газопровода. Речь не обязательно должна идти о коалиции государств. Как видим, на государством уровне идеи противодействия строительству "Северного потока-2" отнюдь не всегда встречает понимание. В Германии после эмоциональной реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального – тогда немецкие политики даже заговорили о санкциях против "Северного потока -2" — вновь раздаются заявления о том, что не нужно смешивать политику и экономический интерес. Об этом же говорил австрийский президент Александр ван дер Беллен в ходе своих переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Но если нельзя надеяться на государство, почему нельзя получить поддержку у частного бизнеса? Тем более, когда этот бизнес не заинтересован в убытках, связанных с американскими санкциями. До последнего времени именно крупный бизнес был главным лоббистом путинского проекта – потому что зарабатывал на строительстве и рассчитывал зарабатывать на транзите. И то, что эти прибыли придётся делить с окопавшимися в Кремле международными преступниками, отравителями, агрессорами и коррупционерами, мало кого волновало. Но теперь появился другой бизнес, который не хочет терять свои деньги. И позиция этого бизнеса может оказаться не менее весомой для правительства, чем позиция лоббистов кремлёвских интересов. Она может похоронить "Северный поток-2" и сделать неосуществимыми надежды Владимира Путина на большую войну против Украины.